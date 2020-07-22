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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:44,Son Güncelleme:

Gaziantep'te fabrikanın çatısından düşen işçi öldü

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Gaziantep'te fabrikanın çatısından düşen işçi öldü
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GAZİANTEP'te, Kemal Budak (17), bir fabrikanın havalandırma sistemini tamir etmek için çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısına havalandırma sistemini tamir etmek için çıkan Kemal Budak, dengesini kaybederek 17 metre yükseklikten beton zemine düştü. Budak'ı gören fabrika çalışanları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Budak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Budak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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