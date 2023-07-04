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Gaziantep’te fabrika yangını! 10 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme Tarihi:

#GAZİANTEP#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2023 12:32

Gaziantep’te çocuk bezi, sargı bezi, pamuk gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. 10 kişinin dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 12.00 sıralarında 5’inci Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren sağlık ürünlerinin üretildiği bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. Olayı gören işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gaziantep’te fabrika yangını 10 kişi dumandan etkilendi

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, dumandan etkilenen 10 kişi, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Gaziantep’te fabrika yangını 10 kişi dumandan etkilendi

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ATI ÇÖKTÜ, MÜDAHALE SÜRÜYOR

Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangından dolayı fabrikanın çatısı çöktü. Dumandan etkilenen 10 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Gaziantep’te fabrika yangını 10 kişi dumandan etkilendi

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#GAZİANTEP#Yangın#İtfaiye

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