MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriGaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması
GeriGündem Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 16.11.2020 - 17:58 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te dron destekli asayiş uygulaması
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te düzenlenen, dron destekli asayiş uygulamasında, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şehitkamil Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte dron destekli yaptıkları uygulamada, 185 araç ve 293 kişiye yönelik sorgulama yaptı. Uygulamada bir şüpheli üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Tabancaya el koyulurken, ismi açıklanmayan şüpheli, polis ekipleri ekiplerince gözaltına alındı.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle