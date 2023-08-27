Gaziantep'te doktora saldırıda 3 tutuklama

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Gaziantep’te 19 Ağustos tarihinde özel bir hastanenin acil servisinde görevli Dr. Asadullah Beğoğlu'nun hasta yakını olduğu iddia edilen 20 kişinin saldırısına uğramasının ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklanmıştı. Derinleştirilen soruşturmada yakalanan 2 şüphelinin daha tutuklanması ile tutuklu sayısı 3'e çıktı.

BAKAN KOCA: "TUTUKLU SAYISI 3'E ÇIKTI"

Konu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olayla ilgili 3 şahsın tutuklandığını açıklayarak, saldırıya uğrayan doktorun ise yoğun bakımda tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildiğini duyurdu. Bakan Koca, "Gaziantep’te bir özel hastanenin acil servisinde 19 Ağustos'ta yaşanan şiddet olayı sebebiyle tutuklu yargılanacak kişi sayısı 3'e çıktı. 3 kişi daha şüpheli sıfatıyla sağlıkta şiddet olayı soruşturmasına dâhil edildi. Adaletin sağlık çalışanlarımız için güven teşkil edecek şekilde tecelli edeceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"DOKTOR ARKADAŞIMIZ, TEDAVİSİ TAMAMLANARAK TABURCU EDİLMİŞTİR"

Bakan Koca, saldırıya uğrayan doktorun durumunu hakkında da bilgi vererek, "Başından yaralanıp yoğun bakımda tedavi gören, ayrıca aldığı darbe nedeni ile böbrek rahatsızlığı yaşayan DOKTOR arkadaşımız, tedavisi tamamlanarak taburcu edilmiştir. Tüm sağlık çalışanları adına kendisine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sağlıkta insan kaynağımız bizim en değerli varlığımız. Suçluların cezasız kalması düşünülemez" dedi.