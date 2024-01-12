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Gaziantep'te dehşet! 15 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

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#Gaziantep#Polis#Şiddet
Gaziantepte dehşet 15 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 16:48

Gaziantep'te H.Ö. ve M.F.K., çocuklarını darp ettiğini iddia ettikleri 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu öldüresiye darp ederek sokağa attı. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan şahıslar ise tutuklandı. Darp edilen çocuğun hastanedeki tedavisi sürerken olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın da devam ettiği öğrenildi.

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Olay, 9 Ocak 2024 tarihinde Gaziantep'te meydana geldi. İddiaya göre, H.Ö. ve M.F.K., parkta oyun oynadığı sırada çocuklarını darp ederek düşürdüğünü iddia ettikleri 15 yaşındaki yabancı uyruklu A.Z.'yi öldüresiye darp etti. Uğradığı saldırı sonucu ağır yaralanan A.Z., çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. A.Z., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, ailenin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı.

 

SALDIRGANLAR ÖNCE YAKALANDI, SONRA TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde 15 yaşındaki çocuğu darp ederek sokağa attığı tespit edilen H.Ö. ve M.F.K. isimli 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Tutuklanan H.Ö. isimli şahsın, taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydının da bulunduğu belirlendi.

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Gaziantepte dehşet 15 yaşındaki çocuğu öldüresiye dövdüler

 

VALİLİK, KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde 9 Ocak 2024 tarihinde meydana gelen 2009 doğumlu (A.Z)’nin darp edilmesi olayının aydınlatılması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce ivedilikle yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri olduğu tespit edilen (H.Ö) ve (M.F.K) adlı şahıslar yakalanmış olup, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Şahısların arşiv kayıtlarının incelenmesinde (H.Ö) adlı şahsın taksirle yaralama nedeniyle 3 ayrı suç kaydı bulunduğu anlaşılmıştır. Hastanede tedavi altına alınan mağdura acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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#Gaziantep#Polis#Şiddet

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