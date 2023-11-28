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Gaziantep'te çocuk parkı terör örgütü propagandası için yakılmış! 9 PKK şüphelisi gözaltına alındı

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#Gaziantep#Çocuk Parkı#PKK
Gaziantepte çocuk parkı terör örgütü propagandası için yakılmış 9 PKK şüphelisi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2023 17:24

Gaziantep'te, parktaki çocuk oyun aletlerinin yakılmasına ilişkin soruşturmada, terör örgütü PKK şüphelisi 9 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

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Olay, pazar günü, Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Belkıs Millet Bahçesi içindeki çocuk parkında bulunan oyun alanında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine parka sevk edilen itfaiye ekipleri yangını, kontrol altına aldı.

Çocuk oyun gruplarının zarar gördüğü yangınla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan araştırmada, parkın PKK terör örgütü propagandası için yakıldığı belirlendi.

Olaya karıştığı saptanan 9 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

 

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#Gaziantep#Çocuk Parkı#PKK

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