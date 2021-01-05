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AHMET KILIÇ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 05.01.2021 - 16:28 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu

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Gaziantep'te çarşılarda insan yoğunluğu
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GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan denetimlere rağmen çarşılarda yoğunluk yaşanıyor. Kentin en işlek noktalarından biri olan Gaziler Caddesi'ne giriş, oluşan kalabalık nedeniyle zaman zaman polis ekipleri tarafından durduruluyor.

Gaziantepte çarşılarda insan yoğunluğu
Koronavirüs vaka sayısında düşüş yaşanan Gaziantep'te vatandaşlar, çarşıya akın etti. Kentin en büyük caddesi Gaziler Caddesi'nde, vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak, alışveriş yapıyor. Polis ekipleri, yoğunluğun arttığı anlarda caddeye girişi kapatıyor. 

Polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları maskelerini takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri yönünde uyarıyor.

Gaziantep'te polis ekiplerince dün gerçekleştirilen denetimlerde koronavirüs tedbirlerine aykırı davranan 529 kişiye 900'er lira ceza kesildi.

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