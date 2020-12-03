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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 03.12.2020 - 12:46 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk

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Gaziantep’te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk
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GAZİANTEP’te, koronavirüs vaka sayılarındaki artışa rağmen çarşılarda, banka ve PTT şubelerinin önlerinde kalabalıklar oluştu.

Vaka sayılarında artış yaşanan Gaziantep'te, vatandaşlar çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yine yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda kişinin sosyal mesafe ve zorunlu maske kuralını da ihlal ettikleri görüldü. Bazıları ise maskelerini çene altına indirdi. Polis ve zabıta ekipleri gün boyu PTT şubelerinde uzun kuyruklar oluşturanlar başta olmak üzere vatandaşları, tedbirlere uymaları yönünde bilgilendirme çalışması yapıyor. 

Denetlemelerden memnun olan Gaziantepliler, herkesi duyarlı olmaya ve tedbirlere uymaya davet ediyorlar.

Gaziantep’te çarşılarda, banka ve PTT önlerinde yoğunluk

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