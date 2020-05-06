MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGaziantep'te çarşıda yoğunluk
GeriGündem Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 06.05.2020 - 16:17, Son Güncelleme:

Gaziantep'te çarşıda yoğunluk

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gaziantep'te çarşıda yoğunluk
Abone Olgoogle-news

GAZİANTEP'te, vatandaşlar çarşı ve meydanlar ile PTT ve banka şubeleri önünde yoğunluk oluşturdu.

Gaziantep'te birçok vatandaş, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te sosyal mesafeye dikkat edilmemesinin yanı sıra maske kullanmayanların da olması dikkat çekti. Ateşleri ölçülerek caddelere girenler, ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yaptı. Kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri, işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle