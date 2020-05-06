Gaziantep'te çarşıda yoğunluk

Gaziantep'te birçok vatandaş, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Gaziantep'te sosyal mesafeye dikkat edilmemesinin yanı sıra maske kullanmayanların da olması dikkat çekti. Ateşleri ölçülerek caddelere girenler, ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yaptı. Kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri, işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.