Gaziantep’te Bey Mahallesi’nde tarihi konak

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Gaziantep’in tarihi Şenpekmezci konağının şu andaki sakini, ud ve keman ustası Ünal Şenpekmezci neredeyse tüm ömrünü Atatürk’ün de nüfusuna kayıtlı olduğu Bey mahallesinde ve bu konakta geçirmiş.

O, çok az bulunan bir meslek dalını sürdürüyor, ekmek parasını el emeği ve sanatçı ruhuyla kazanıyor. İmal ettiği ud ve kemanları ustalık seviyesinde çalabiliyor.

Ünal Şenpekmezci’nin, Gaziantep’teki Bey Mahallesinde yaşadığı konak 165 yıllık, tescilli bir yapı. Konak adeta bu tarihi mahallenin de aynası gibi. 1860-1870 yıllarında inşa edildiği düşünülüyor. Antep’in yerel taşlarından ve inşaatlarda kullanılan en sağlam taşlarından biri olarak değerlendirilen keymıktan yapılmış. Tüm tarihi Antep evlerinin bir özelliği olan ve “hayat” olarak adlandırılan bir bahçesi var. Şu anda durum biraz farklı olsa da sivil mimarinin önemli yapılarını barındıran Bey mahallesi bir zamanlar Gaziantep’in kültürel ve sosyoekonomik olarak iyi durumda olan kesimlerine ev sahipliği yapmış.

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Ünal Şenpekmezci’nin 1903 doğumlu babası Abdurrahman Şenpekmezci Ankara’da Atatürk’ün koruma polisliğini yapmış.

Mustafa Kemal Atatürk 1933’te Gaziantep ziyareti sonrasında bu mahallenin nüfusuna kaydediliyor. Adeta bir müzeye benzeyen Bey mahallesinde hâlihazırda Gaziantep Büyükşehir’e ait dört müze bulunuyor. Bunlardan biri Atatürk Anı Müzesi.

BEY MAHALLESİ’NİN TARİHİ SOKAKLARI GAZİANTEP’E GELENLERİN VAZGEÇİLMEZ GÜZERGÂHI

Tarihi Bey Mahallesi de adını 1587 yılında yapılmış olan Bey Camii’nden alıyor. Fransız işgalinde büyük hasar gören bu cami, bugüne ulaşamamış. Bey Mahallesi uzun yıllar kaderine terk edilmişti. 2007 yılında dönemin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey zamanında mahallede bir yenileme projesi başlatıldı.

Son dönemde de Bey mahallesine turistlerin ilgisini çekecek bir fonksiyon kazandırılmaya çalışılıyor. Turizm fonksiyonunu artırmayı hedefleyen bu çalışmalarla müzelerin yanı sıra restoranlar, kafeler ve butik otellerin sayısı da her geçen gün artıyor.

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Geniş kapsamlı restorasyonla turizme kazandırılan, çok sayıda televizyon dizisine de doğal plato görevi gören mahalle, tarihi taş konaklarıyla ziyaretçilere farklı bir gezi imkânı sunuyor. Mahallede bulunan "Atatürk Evi", "Oyun ve Oyuncak Müzesi", "Hasan Süzer Etnografya Müzesi" ve "Ali İhsan Göğüs Müzesi" de yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.