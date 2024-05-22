Gaziantep’te 9 kişinin ölümüne neden olmuştu! 6 kuralı ihlal etmiş

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Kaza, 7 Mayıs 2024 tarihinde İslahiye ilçesi Hassa kara yolu Ağabeyi mevkiinde meydana geldi. Hatay’ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep’in İslahiye ilçesine giden Mehmet Göğüş yönetimindeki 56 AAB 043 plakalı beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa ilçesi yönüne seyreden Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarpmıştı. Feci kazada 9 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 11 kişi de yaralanmıştı.

9 KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SÜRÜCÜ 6 KURALI İHLAL ETMİŞ

Kazayla ilgili yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu ortaya çıktı. Bilirkişi raporunda, beton mikseri sürücüsünün 6 trafik kuralını ihlal ettiği, azami hız limitini aştığı belirlendi. Raporda, beton yüklü aracın sürücüsünün hız limitini aştığı, yoldaki 3 trafik levhasını dikkate almadığı, dikkatsiz, özensiz ve kontrolsüz araç kullandığı, fren izinin ise bulunmadığı vurgulandı.

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‘PAZARCIK'A DOĞRU GİDİYORDUM’

Beton mikseri sürücüsü Mehmet Göğüş, hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından tutuklanmıştı. Mehmet Göğüş, ifadesinde alkol kullanmadığını ve uykusuz olmadığını belirterek, hızının 70-80 km civarında olduğunu söylemişti.





Kalp, şeker ve tansiyon hastası olduğunu aktaran Göğüş, gözlerinin karardığını ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürerek, ’’Narlı ilçesinden beton maddesini yükleyip, İslahiye'de bulunan beton firmasına saat 11.00 civarında boşalttıktan sonra Pazarcık ilçesine doğru gidiyordum. Ne alkol kullandım ne de uykusuzdum. Yola çıktıktan 5 dakika sonra gözlerimin karardığını hatırlıyorum. Ben tansiyon hastasıyım düzenli olarak ilaç kullanırım. Kalp, şeker, tansiyon hastalıkları mevcuttur. Araçtaki hızım 70-80 kilometre arasındaydı. Rahatsızlandığımı düşünüyorum hiçbir şey hatırlamıyorum" demişti.

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‘UÇAR VAZİYETTE GELİYORDU’

9 kişinin öldüğü minibüsün sürücüsü Latif Örs ise, beton mikserinin çok hızlı olduğunu, kaçmaya çalıştığını ancak kurtaramadığını söyledi. Trafik kurallarına uygun hareket ettiğini belirten Örs,"27 K 5127 plakalı yolcu minibüsünde Hatay yolu istikametinde ilerlerken Ağabey mevkinde karşı şeritten hızla beton mikser aracının bize doğru yaklaşmakta olduğunu gördüm. Beton mikseri o kadar yüksekti ki lastiklerin yerden kesildiğini gördüm. Araç uçar vaziyette bize doğru geliyordu. Durumu fark eder etmez aracı sağa doğru kırdım ancak kurtaramadım. Kaçmaya çalıştım ancak kaçamadık. Trafik kurallarına uygun şekilde hareket ettim" ifadelerini kullandı.

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