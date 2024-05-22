Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

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Kaza, dün öğle saatlerinde Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yolunda meydana geldi. H.A. (72) idaresindeki 03 EZ 416 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Ö.A. (39) yönetimindeki 'pat pat' diye tabir edilen tarım aracıyla kafa kafaya çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü H.A., tarım aracı sürücü Ö.A. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan U.A. (38) ile B.Y.A. (3) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı sonrası kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde H.A. ile U.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından H.A. ile U.A.'nın cansız bedeni morga konuldu. Yaralılar Ö.A. ile B.Y.A. ambulanslarla Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Araçlar kurtarıcıyla olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.