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Mustafa KANLI- Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 16:56 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi

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Gaziantep'te 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirildi
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GAZİANTEP'te bir depoya yapılan baskında satışa hazır hale getirilmiş 2 ton 600 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği'ne bağlı ekipler, Karacaahmet Mahallesi'ndeki depoda sahte deterjan bulunduğu bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler yaptıkları takibin ardından depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, depoda satışa hazır halde paketlenmiş toplam 2 ton 600 kilo sahte deterjan ele geçirilirken, içeride bulunan ismi açıklanmayan bir kişi gözaltına alındı.

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