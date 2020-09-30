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Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 13:51 | Son Güncelleme:

Gaziantep’te 2 katlı binada yangın

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Gaziantep’te 2 katlı binada yangın
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GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde, Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Gaziantep’te 2 katlı binada yangın
Yeni Mahalle’deki 2 katlı binanın üst katında Suriyeli Hassan ailesine ait evde öğle saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağı nedeni ile çıktığı tahmin edilen yangını gören çocuklar kendilerin dışarıya atarak komşulardan yardım istedi. Komşuların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaralananın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılmaz duruma geldi.

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