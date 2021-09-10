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Gündem
GAZİANTEP, (DHA)-
Haber Giriş: 10.09.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Gaziantep'te 131 kilo esrar ele geçirildi! 5 şüpheli gözaltına alındı

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Gaziantep'te 131 kilo esrar ele geçirildi! 5 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 131 kilo esrar ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte organize olarak uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Ekipler, uzun süre takip ettikleri şebeke üyelerinin yakalanması için dün sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 5 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 131 kilo esrar, 2 tabanca, 1 av tüfeği ve 1 çalıntı otomobil ile suçtan elde edildiği ve finansında kullandığı değerlendirilen 63 bin lira ele geçirildi.

Uyuşturucu ve diğer suç unsurlarına el koyan jandarmanın gözaltına aldığı şüphelilerin sorgusuna başlandı.

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