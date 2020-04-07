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Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2020 - 14:06,Son Güncelleme:/

Gaziantepliler, 'evde kal' çağrılarına uydu

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Gaziantepliler, 'evde kal' çağrılarına uydu
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GAZİANTEP’te, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evlerinden çıkmayınca, cadde ve meydanlar boş kaldı. Vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmadığı görüldü.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzmanların 'evde kal' çağrısı Gaziantep'te karşılık buldu. Sokağa çıkmaları yasak olan 20 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin dışında kalan vatandaşlar da zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Çıkanlar ise toplu taşıma araçlarını kullanmamaya özen gösteriyor.

Kentin en kalabalık noktalarından olan 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın boş olduğu gözlendi. En işlek caddelerde de trafikteki araç sayısında azalma olduğu görüldü.

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