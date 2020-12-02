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GAZİANTEP (AA)
Haber Giriş: 02.12.2020 - 16:36 | Son Güncelleme:

Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor

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Gaziantep'in işlek noktalarında Kovid-19'a rağmen yoğunluk yaşanıyor
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Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın yaşandığı kentlerden Gaziantep'teki işlek yerlerde, vatandaşların yoğunluğu dikkati çekiyor.

Vatandaşların alışveriş için ziyaret ettiği Karagöz ve Gaziler Caddesi ile bazı cadde, sokaklarda yoğunluğun olduğu görüldü.
Sokaktaki vatandaşların büyük çoğunluğunun maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe kuralı ise yoğunluk nedeniyle zaman zaman ihlal edildi.
Salgın kapsamında denetimlerin sürdüğü kentteki polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe, maske kullanımına ilişkin vatandaşları uyardı.

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