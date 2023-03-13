Gaziantep Büyükşehir’den öğrencilere maddi destek

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Fatma Şahin, yaptığı açıklamada, Gaziantep’te depremden en çok etkilenen ilçeler Nurdağı ve İslahiye’de ikametgâhı bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise 1000 lira nakdi destek vereceklerini söyledi. Şahin, öğrencilerin ALO 153 çağrı hattından ya da Gaziantep Büyükşehir’in Kadın Dostu Kent uygulamasından başvurularını gerçekleştirebileceklerini belirtti.

2022-2023 eğitim ve öğretim yılı için daha önce Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde 11. ve 12. sınıfta örgün eğitim gören çocuklara, toplamda 1200 TL nakdi desteğin halihazırda devam ettiğini anımsatan Şahin, “Bir karar aldık. 9’uncu, 10’uncu, 11’inci, 12’nci sınıftaki Nurdağı ve İslahiye’de ikamet eden çocuklarımıza 600 lira, üniversiteye giden çocuklarımıza da bin lira destek vereceğiz” dedi.