Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin çocuklarla kar topu oynadı

Kent genelinde yağan karın ardından yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Fatma Şahin, bu sırada Kırkayak Parkı'nda kardan adam yapan çocukları görünce yanlarına gitti. Fatma Şahin, daha sonra çocuklarla birlikte bir süre kar topu oynayarak, eğlencelerine ortak oldu.