Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: Hedef güçlü Gaziantep

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fatma Şahin, 2024-2029 yılında hayata geçireceği projeleri düzenlenen tanıtım toplantısında duyurdu. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda insanı merkeze alan belediyecilik anlayışıyla 10 yıl boyunca projelere imza atan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri öncesi ustalık döneminde hayata geçireceği projeleri Şehitkamil Kongre Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla tanıttı. “Güçlü Gaziantep” sloganıyla altyapı, içme suyu, ulaşım, çevre, ticaret merkezleri, sosyal, kültürel, tarım, spor ve tesis projelerini tanıtan Şahin; katılımcı, kapsayıcı bir belediyecilik için çalışmalara devam edeceğini belirtti.



PROJELER SAYMAKLA BİTMİYOR



‘Güçlü Gaziantep’ inşa edileceğini anlatan Başkan Şahin, saymakla bitiremediği projelerini şöyle anlattı:



EN BÜYÜK İÇME SUYU BARAJI

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Gaziantep’in 2050 yılına kadar su ihtiyacını giderilmesi için hayata geçirilen Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı’nın devamı olacak, belediye eliyle inşa edilecek en büyük içme suyu barajı Düzbağ Barajı yapılacak. 191 metre yüksekliğindeki baraj, yüzde 100 cazibeyle gelecek suyla yılda 1.5 milyar TL enerji tasarruf sağlayacak, 166 milyon metreküp toplam su tutma hacmine sahip olacak.

YENİ ARITMA TESİSLERİ VE ALTYAPI YATIRIMLARI

Gazi şehrin yeni yerleşim alanlarındaki atık suların arıtılarak doğayı kirletmemesi için dört yeni tesisin temelleri bu yıl atılacak. Kent merkezinde Kuzeyşehir, Kızılhisar 2’nci Etap, Beylerbeyi-Beykent ile depremden etkilenen İslahiye ilçesinde yapılacak İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri ile atıksuların tamamı arıtılacak. 2 milyar TL’lik yatırımla yapılacak dört tesis ile altyapıda arıtma yükü alınacak.

NİZİP’E 3 MİLYONLUK ARITMA TESİSİ YATIRIMI

Planlanan 3 milyar TL’lik yatırımla kurulacak Belkıs İçme Suyu Arıtma Tesisi’nde ise hizmet vermeye başladığında günlük 1 milyon metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak. Tesis, dünyadaki en son teknoloji ile donatılırken sosyal alanları ile bir cazibe merkezi yaratılacak.

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Kent merkezinde gelişen şehrin yeni imar bölgelerinde 6 milyar TL’lik altyapı yatırımıyla 16 bölgenin içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu ve paket arıtma tesisleri tamamlanacak. Ayrıca her geçen gün daha da gelişen Gaziantep’in en çok ihtiyaç duyulan alanlardan birisi olan ulaşım için 2050 yılı hedefli Gaziantep Ulaşım Ana Planı’nı yenileyerek yeni yatırımalar getiriliyor.



METRO İLE ULAŞIMDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2024 yatırım programına alınan, Gazi şehirde toplu taşımada yeni bir dönem başlatacak Gar – Düztepe – Hastane Sürücüsüz Metro Hattı Projesi için geri sayım başladı. 10 kilometre 440 metre uzunluğundaki 9 istasyon ve 39 tren seti kapasiteli depodan oluşacak 15 milyar TL’lik dev yatırım olan metro hattı, toplu taşımada güvenliğin, konforun ve memnuniyetin artmasını sağlarken, yeşil şehrin ulaşım standartlarını da koruyacak. Derinlikleri 22 ile 53 metreyi bulan 9 istasyonun tamamlanmasıyla kentin kuzey – güney aksında, yeraltından toplu ulaşım raylı sistemi ile çevreci, sürdürülebilir ve konforlu şekilde sağlanacak. GAZİRAY’ı Havalimanı ve BÜSEM bağlantıları yapılarak uzatılacak. Dülük Tüneli ile 10 OSB’si 250 bin çalışanıyla Türkiye’nin sayılı sanayi bölgelerinden olan Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ne ulaşım kesintisiz olarak gerçekleştirecek. 5 bin 800 metre uzunluğundaki Dülük Tüneli’yle OSB – kent merkezi hattı için çevre yolu ile alternatif bağlantı sağlanacak.



TOPLU TAŞIMAYA TÜRKİYE’YE ÖRNEK ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER

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Karsan tarafından üretilen ve Türkiye’de ilk hidrojenli otobüsleri Gaziantep’e geliyor. EBRD tarafından “Yeşil Şehir” ilan edilen Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi yenilenebilir enerjiye yatırımları kapsamında ekosistemin korunarak gelecek nesillere temiz bir şekilde aktarılması için hidrojenli otobüsler toplu taşımada kullanılmak için hazırlanıyor.

Yerli ve milli, sıfır emisyonlu, çevreci hidrojenle çalışan otobüsler, bir depo yakıtla 500 kilometre yol kat ederken yüksek yolcu kapasitesi ve konforuyla ön plana çıkıyor. Diğer araçların aksine hidrojenli otobüsler atık olarak egzozdan su buharı çıkartarak, ulaşımdan kaynaklanan sera gazının salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyor. Suyun içindeki hidrojeni ayrıştırıp yakıt olarak kullanacak otobüsler, ayrıca kendini de şarj edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hidrojen yakıtı elde edebilmek için kullanılacak enerjiyi kurduğu güneş enerjisi santrallerinden karşılayacak.

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Daha temiz bir çevre için Fatma Şahin başkanlığında yeni döneminde 4 yeni tramvay alımı yapılacak, toplu taşımada otobüs filolarına 20 yeni elektrikli otobüs katılacak.

GAZİANTEP’E YENİ ÇEVRE YOLU KAZANDIRILACAK

Gelişen şehrin yeni çevre yolu ihtiyacı için Başkan Fatma Şahin yeni projesiyle sorunu çözecek. 126 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğindeki yeni çevre yolu, doğuda Tem Otoyolu ve D-400 karayolu bağlantısı ile başlayarak, güneyde Güneyşehir yerleşimini ve Oğuzeli ilçesinin kuzeybatı ucunu çevreleyecek. Gaziantep’in batı ucundan devam etmek üzere kuzey batı uçtan D-400 Karayolu ile Tem Otoyolu bağlantısını sağlayarak kuzeyde Kuzeyşehir yerleşimini de kapsayarak Tem Otoyolu ve D-400 karayolu ile yeniden bağlantı sağlanacak.

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GÖNÜLLÜ DÖNÜŞÜM ESASLI KENTSEL DÖNÜŞÜM MASTER PLANI

Gaziantep’in genelinde yapılan çalışmalarla zemin yapısı hakkında edinilen bilgilerle şehirde gönüllü kentsel dönüşüm yapılacak. Başkan Fatma Şahin, yeni döneminde tüm binaların kontrolünü yaparak daha güvenli, daha dirençli, her türlü afete dayanıklı mimarisi ile özgün, estetik yatay ve yeşil, yerinde gönüllü dönüşüm esaslı yeni yaşam alanlarını şehre kazandıracak. İlk etapta Nizip yolundan Gaziantep'e yakışır şekilde yerinde gönüllü dönüşüm yapılacak.



Başkan Şahin tarafından açıklanan projelerden bazıları satır başlarıyla şöyle:



DEPREM ANMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ÇEVRE VE ENERJİ PROJELERİ

- YENİ BÜSEMLER ŞEHRE KAZANDIRILACAK

- YEŞİL GAZİANTEP

- GASTROBOTANİK BAHÇESİ

- FESTİVALLER PARKI ÇOK AMAÇLI SALON VE SEYİR KULESİ

- İSLAHİYE’YE YAYLA TURİZMİ YATIRIMI

- İLERİ YAŞ BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

- HAYDİ BÜFELERİ ÇOĞALIYOR KAPASİTE ARTIYOR!

- TARIMA DESTEK

- EĞİTİME VE GENÇLİĞE DESTEK

- ŞEHİR KÜTÜPHANESİ

- BEBEK VE OYUNCAK KÜTÜPHANESİ

- SPOR TESİSLERİNİN SAYISI ARTACAK

- KÜLTÜR VE TURİZMİYLE GÜÇLÜ GAZİANTEP

- MÜZELER ŞEHRİ GAZİANTEP

- GAZİANTEP İÇİN 12 AY 12 FESTİVAL!

- RUMKALE’YE TELEFERİK

- KARKAMIŞ EKOPARK PROJESİ İLE EKOSİSTEM KORUNACAK

- TEKNOLOJİ İLE SANATI BULUŞTURACAK MERKEZ