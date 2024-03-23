Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CNN TÜRK'te: Emeklilere özel kart çıkarttık

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, CNN TÜRK'te "Hafta Sonu" programında Hakan Çelik'in sorularını yanıtlıyor.

İşte Şahin'in açıklamalarından satır başları:

Biz üretimde İzmir'le yarışıyoruz. Orada deniz var, bizde yok. Şu anda biz beşteyiz. O kadar önemli ki bu. Makine halısında dünyanın yüzde 70'ini biz üretiyoruz.

Çevreye duyarlı üretim hedefimiz.

Şu anda Nurdağı'na deprem anma merkezi oluyoruz. 10 dönümü ayırdık. Bir simülasyon bölümü var. Seni o geceye götürüyor. Unutmamamız unutturmamamız lazım. Bir bilim kurulu oluşturduk.

"HEDEFİMİZ DÖNÜŞÜMÜ 5 YILDA BİTİRMEK"

5 yıl önce deprem master planı başlattık. TOKİ ile en hızlı hareket eden şehir oldu. Deprem sonrası iyileştirme merkezi kurduk. Nurdağı'nın yüzde 80 yapı stoku aşağı indi. Ovadan dağlara evleri taşıyoruz. Nurdağı'nı buna hazırlıyoruz.

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Kalenin restorasyonu yapılıyor. Tarihi sokuyu korumak önceliğimiz.

Hedefimiz dönüşümü 5 yılda bitirmek.

Engelsiz yaşam merkezi açtık. 5 yıl oldu, konuşamayan çocuk konuşuyor. Grup terapileri var.

Engelliler için protez üretiyoruz. Dünyanın en iyilerindeniz diyebilirim. Ücretsiz yapılıyor.

Liyakata çok dikkat ediyorum.

"KADIN DOSTU ŞEHİR OLACAĞIZ"

Kadın dostu şehir olacağız. Kreş çok önemli. 37 tane GASMEK lazım. Geçen hafta da bebek kütüphanesi açtık. Kadın dostu uygulama yaptık. Kadın dostu, genç dostu bir şehir olmak istiyoruz.

EMEKLİLERE ÖZEL KART

Emekliler için emekli kart çıkarttık. 79 bin 65 yaş üstü vatandaş bu kartı aldı. Tüm sosyal tesislerde yüzde 20 indirim yapıyoruz. 65 yaş üstüne bir gömlek ve ayakkabı hediye edeceğiz. Hobi bahçesi yapacağız.

Sosyal yardımlara öncelik veriyoruz.

Şu an Türkiye'de sanayi var ama yeşil sanayi yok.

Savunma Sanayii yatırımlarını önemsiyoruz.