Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 1 Nisan itibarıyla şehre 9 istasyonlu metroyu getireceğim

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Az Önce Konuştum" programında gzeteci Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

İşte Fatma Şahin'in açıklamalarından satır başları:

"SİYASETTE BÜYÜK BİR REKABET VAR, REBAKETİ YÖNETMEK GEREKİYOR"

Neden hala istediğimiz kadar kadınlara siyasetlere ana kadrolarda görev verilmiyor?

"Aslında verilmeye çalışılıyor alan çok zor, siyaset çözüm üretme, adam kazanma sanatı. Siyasette büyük bir rekabet var, rekabeti yönetmek gerekiyor. Kadınlar olarak çok güçlü bir tarafımız var, duygusal zekamız, empatimiz çok iyi. Aslında bu alana genetik olarak en uygun kişi biziz. Çünkü yüzde 80 iletişime açığız ve zaman iletişim zamanı. Fakat bizim bir tarafta zayıf yönlerimiz de var. Çabuk küsüyoruz, çabuk kırılıyoruz ve bireyseliz. Siyaset takım oyunu. Takım oyunu oynayıp burada benim gibi direne direne alanda kalacaksınız, başaracaksınız.

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"6 ŞUBAT KORKUNÇTU"

Sizin ben 6 Şubat’taki konuşmanızı hiç unutamıyorum. Gaziantep’te deprem sonrası yıkılan evlerin teslimleri ne durumda siz büyükşehir belediye başkanı olarak neler yaptınız?

6 Şubat korkunçtu, ben yarım saat anlatırım yarım saat ağlarız korkunç bir şeydi. Ben daha önce deprem master planı çalıştırmıştım 10 tane TÜBİTAK profesörüne statik çalışmıştık. Ben dedim ki eyvah bu böyleyse benim hemen Nur Dağı’na çıkmam lazım. 3 dakikada evden çıktık, eşim direksiyonun başına geçti, Davut Valimizi aradım ‘Sayın valim AFAD’la buluşalım’ dedim o da çıkmıştı sonra Murat Kurum’u aradım, anlatamam verdiği desteği. Çok hızlı yönetilmesi gerekiyordu. En iyi yaptığım iş arayıp 'Sayın Bakanım yetişin' dedim. Çok hızlı geldi, Murat Bey 5 genel müdürüyle geldi. Allah ondan razı olsun. Bir kere çok pratik ve çok iyi bir mühendis. Tam bir çözüm adamı. İnşallah İstanbul tercihini Murat Kurum'dan yapar. Ben İstanbul'un dirençli akıllı ve yeşil bir İstanbul olması gerektiği konusunda çok inandığım bir mühendislik bakışı var.

"GAZİANTEP’TE HİDROJEN OTOBÜSLERE GEÇİYORUZ"

Kirletici unsurlardan diğeri ulaşım. Ulaşımda biz karbonmonoksit salan kısımları gençleştirdik, doğalgaza elektrikli otobüse geçtik, şimdi de hidrojen otobüse geçtik.

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Hidrojen otobüs nedir?

Sudan otobüs yapıyorlar. Bana Almanalar geldi dediler ki ‘Köln Belediyesi 200 otobüsü hidrojene geçmiş’ dediler. Bütün ekibi aldık götürdük bütün Almanya’yı inceledik. Linda dedi ki Alman firma 'Ben yap-işlet ile sana gelip suyu ayrıştırır hidrojeni depolarım' Akaryakıt istasyonunda akaryakıt yerine hidrojen basıyorsun.

"DİRENÇLİ ŞEHİR, AKILLI ŞEHİR VE YEŞİL ŞEHİR İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Antep’te şu anda olası deprem senaryolarında riskli kaç bina var?

Şu anda zaten hepsini yıktık. Bizim 3 kadememiz var bunlar sırayla; koruyucu önleyici tedbir, sırası ve sonrası. Koruyucu önleyici tedbire yoğunlaşmamız lazım. 3 şehir çalışıyoruz Candaş Bey. Dirençli şehir, akıllı şehir, yeşil şehir. Bu üç başlıkla şehri hazırlıyoruz.

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Akıllı şehir nasıl olacak?

Yüksek teknoloji. Şehirde bir sorunu çözerken yüksek teknoloji kullanıyorsan şehir akıllı şehir olmuştur.

"DİJİTALLEŞMEDE SINIF ATLAMAMIZ LAZIM"

Profesyonel dijital bir rehbere ihtiyaç var. Bir aplikasyon olur, site olur nerede ne yenir bunun uluslararası değeri ne Türkiye’deki coğrafik değeri ne bütün bunları görebileceğimiz bir şey var mı, yoksa neden yok?

Alında kısmen var ama dediğin profesyonellikte benim içime sinen kısmında Kültür Bakanımızla çalışıyoruz, tanıtım ajansını kurdu çok profesyonel bakıyor oraya ciddi bir kaynak oluştu.

"1 NİSAN’DAN SONRA GAZİANTEP’E 9 İSTASYONLU METRO GETİRECEĞİZ"

En büyük vaadiniz ne?

Cumhurbaşkanlığı kararnamesine koydurduk. 1 Nisan itibarıyla şehre 9 istasyonlu metroyu getireceğim. En önemli işim. Çünkü artık şehrin demir ağlarla örülmesi lazım. Bir taraftan Cumhurbaşkanımız şehirlerarası yolu getiriyor. Biz kara treni hızlı trene çevirdik. Bir milyonluk Şahinbey’i Şehitkamil’e bağlamam lazım. Bunu da metroyla bağlayacağım. Şu an en büyük hayalim, sevdam, aşkım onu başaracağım İnşallah.

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"ULUSLARARASI BİR ANTEP HAYAL EDİYORUM"

3. döneminiz bittiğinde nasıl bir Antep hayal ediyorsunuz?

Uluslararası bir Antep hayal ediyorum. Şehir ekonomisini ülke ekonomisinin üstüne çıkarmak istiyorum. Şehri kültür turizminde Asya turistini; Çin, Japon ve Korelileri şehre getirmek istiyorum. Hem sanayisiyle hem kültür ve turizmiyle şehir ekonomisini yeşil ekonomiye çevirmek istiyorum."