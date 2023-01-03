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Gazi basketçi çocuklara umut oldu

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#Hakkâri#Gazi#Basketbol
Gazi basketçi çocuklara umut oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 07:00

Hakkâri'de, çatışmada gazi olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda 16 yıl basketbol oynayıp antrenörlüğe başlayan İstihkam Çavuş Zafer Güneş, Junior Basketbol Takımı'nın kurulmasına öncülük ederek engelli çocuklara da umut oldu.

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Gazi Zafer Güneş nezaretinde antrenman yapan genç basketbolcuların hedefi, ağabeyleri gibi A takıma yükselip, TSK forması giymek. Zafer Güneş, gazi olduktan sonra 2001'de basketbola başladığını ve 2017'ye kadar oynadığını anlattı:

“2019'da İngiltere'de düzenlenen EuroLeague 1 finallerinde maçları izlerken başka bir salonda tekerlekli sandalyedeki çocukların maç yaptığını gördük. Adına da 'junior lig' koymuşlar. Çocukların hepsinin altında sandalye var, hakem var, resmi müsabaka. 'Bunu biz niye yapmıyoruz' diye düşündük. Türkiye'ye geldik, hocalarımız ile istişare ettik, yönetime söyledik. 'Olur, sonuna kadar arkanızdayız, spor salonu sizin' dediler. Biz de okullara haber bıraktık. Engelli çocuklar ile görüşmeye başladık. İlk başta 3 kişiydik, daha sonra 10 kişi olduk, şimdi 16 kişiyiz.”

 

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#Hakkâri#Gazi#Basketbol

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