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Haber Giriş: 24.03.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Gazeteler güvenli

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Gazeteler güvenli
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Dünya Sağlık Örgütü’nün de açıkladığı gibi gazeteler sağlık açısından güvenli.

Koronavirüs salgınında gazeteler güvenli çıktı. ABD Hastalık Kontrol Merkezi’nin (America’s Center for Disease Control) yayınladığı tavsiye açıklamasında, gazetelerden virüs bulaşmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti. Avustralya Sağlık Bakanlığı’ndan Brendan Murphy de insanların gazete aldıktan sonra ellerini yıkamalarının yeterli olacağını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü de, ticari ürünlerden koronavirüs kapma riskinin oldukça düşük olduğunu açıklamıştı. Bir makale yayınlayan New York Times gazetesi de, gazetelerin güvenli kabul edilmesinde baskının ve paketlemenin el değmeden yapılmasının rolü bulunuyor.

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