×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Gazeteciyi silahla vuran şahıs yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kayseri#Silahlı Saldırı#Azim Deniz
Gazeteciyi silahla vuran şahıs yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2024 11:46

Kayseri'de gazeteci Azim Deniz’i (52), evinin otoparkında silahla vurarak yaralayan Adem T., Yozgat'ta yakalandı.

Haberin Devamı

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi.

Gazeteciyi silahla vuran şahıs yakalandı

Bu sırada kimliği belirsiz kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, şüphelinin de kendisini takip ettiği görüldü.

Haberin Devamı

Gazeteciyi silahla vuran şahıs yakalandı

YOZGAT'TA YAKALANDI

Polis, yaptığı çalışmayla olayın şüphelisinin Adem T. olduğunu belirledi. Adem T., akşam saatlerinde Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yakalandı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kayseri'ye getirilen Adem T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Gazeteciyi silahla vuran şahıs yakalandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kayseri#Silahlı Saldırı#Azim Deniz

BAKMADAN GEÇME!