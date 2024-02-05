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Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı

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#Kayseri#Kocasinan#Azim Deniz
Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2024 12:07

Kayseri'de, gazeteci Azim Deniz (52), evinin otoparkında kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.

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Olay, saat 08.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki 13 katlı binanın otoparkında meydana geldi. Yerel bir gazete ile televizyonun sahibi olan Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıkıp aracına yöneldi.

Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı

Bu sırada kimliği henüz bilinmeyen kişi, Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı

Yaralı gazeteci, ambulansla kaldırıldığı Kayseri Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Azim Deniz’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı

Öte yandan, gazeteci Deniz'in evden çıkış anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Deniz'in aracına doğru yöneldiği, arkasından da Deniz'i tabancayla yaralayan şüphelinin takip ettiği görüldü.

Polis, şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı

Gazeteciye evinin otoparkında silahlı saldırı

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#Kayseri#Kocasinan#Azim Deniz

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