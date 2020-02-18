Gazetecinin organları 6 hastaya umut oldu

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Salihli ilçesinde 14 Şubat'ta geçirdiği trafik kazası sonrası yaralanan ve tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) organları vasiyeti üzerine ailesi tarafından bağışlandı.

Bunun üzerine operasyona alınan Tankaya'nın, karaciğeri, iki böbreği ve korneaları nakil bekleyen hastalara ulaştırılmak üzere yola çıktı.