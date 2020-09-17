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Hilal ÖZTÜRK/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:51 | Son Güncelleme:

Gazeteci Taha Akyol'u dolandıranlar yakalandı

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Gazeteci Taha Akyol'u dolandıranlar yakalandı
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Gazeteci Taha Akyol'a kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan ve "Terör örgütleri peşinizde" diyerek 320 bin TL dolandıran 3 şüpheli yakalandı.

DHA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında isimleri belirlenen 3 şüpheli dün gece geç saatlerde gözaltına alındı.

Şüphelilerin, gazeteci - yazar Taha Akyol'a kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak "Terör örgütleri peşinizde" diyerek 320 bin TL dolandırdığı belirlendi. Taha Akyol'un suç duyurusu üzerine başlayan soruşturmada isimleri tespit edilen şüpheliler dün polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerle telefonda Taha Akyol'un görüştüğü, onlara inandığı, istenilen parayı da oğlunun bankadan çekerek Şişli'nin ara sokaklarından birinde şüpheliye elden verdiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasında şüphelilerin bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

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