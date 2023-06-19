Gazeteci Sinan Aygül’e saldırıda 2 tutuklama

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Gazeteci Sinan Aygül, önceki gün yolda yürürken Yücel Baysali’nin yumruklu saldırısına uğradı. Gazeteci Aygül dakikalarca darp edilirken, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani’nin korumalığını yaptığı öne sürülen polis memuru Engin Kaplan ise araya girmek isteyenleri silah gösterip iterek engelledi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Bitlis Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, “Olaya karışan Tatvan Belediyesi çalışanı Yücel Baysali ile olayın önlenmesinde kusurlu olduğu değerlendirilen, polislik mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunan polis memuru Engin Kaplan görevden uzaklaştırılmış, haklarında derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baysali ve Kaplan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.