Gazeteci Örsan Öymen anıldı

Anma törenine Milliyet gazetesi yazarı, Örsan Öymen’in ağabeyi, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, çocukları Örsan Kunter Öymen ile Yasemin Öymen, kız kardeşi Gülden Hacaloğlu ve yeğeni Kaya Hacaloğlu ile Milliyet Yazı İşleri Müdürü Bertan Ağanoğlu katıldı. Uzun yıllar Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Altan Öymen kardeşi için, “Örsan Öymen iyi bir gazeteciydi ve arkasında güzel bir isim bıraktı. Son yazdığımız gazete olan Milliyet Gazetesi bugünü hiçbir zaman unutmadı. Oğlu Örsan ve kızı Yasemin meslektaşlarımız, aile mesleğini sürdürüyorlar. Türkiye’nin, Türk basınının bugün içinde bulunduğu zorlukları da görüyoruz. O zorlukların da aşılması dileğiyle diyorum” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA ÇALIŞMALARI VARDI

Örsan Öymen’in akademisyen oğlu Örsan Kunter Öymen ise “Türkiye’nin en önemli gazetecilerinden biriydi. 1950’li yılların sonunda gazeteciliğe başlamıştı. Araştırmacı gazetecilik konusunda Uğur Mumcu ile birlikte çok önemli çalışmaları vardı; Papa suikastı ve Abdi İpekçi suikastını araştırdığı. Bunlar dünya çapında birçok yayında yer aldı” diye konuştu.

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