Gazeteci Mehmet Barlas uğurlandı

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Gazeteci Mehmet Barlas, zatürre tedavisi gördüğü Şişli’deki özel bir hastanede perşembe günü 81 yaşında hayatını kaybetti. Mehmet Barlas için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde dün öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi. Cami, Mehmet Barlas’ın sevenleri ve meslektaşları tarafından dolup taştı. Mehmet Barlas’ın cenaze namazına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM eski Başkan Vekili Celal Adan, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin katıldı. Erdoğan, Mehmet Barlas’ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Son yolculuğuna ailesi, yakın dostları ve meslektaşlarının da katıldığı Mehmet Barlas, Yeniköy Mezarlığı’nda defnedildi.

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