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Gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti

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#Ergun Hiçyılmaz#Ergun Hiçyılmaz Cenaze#Üsküdar
Gazeteci Ergun Hiçyılmaz vefat etti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

Mesleğe 1960 yılında Eskişehir İç Anadolu Gazetesi’nde başlayan, iki çocuk babası, 80 yaşındaki gazeteci-yazar Ergun Hiçyılmaz dün İstanbul’da hayatını kaybetti.

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Ergun Hiçyılmaz’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Üsküdar Bülbüldere Fevziye Hatun Camisi’nden alınarak Üsküdar Bülbülderesi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

1942 yılında Eskişehir’de doğan Ergun Hiçyılmaz, Akşam, Yeni Sabah, Yeni İstanbul, Fotospor, Tercüman, Güneş, Nokta, Yankı, Sabah gazetelerinde çalıştı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, TSYD gibi kuruluşlardan 27 kez başarı ödülü aldı. TGC’nin spor yazarlığı dalında Yılın Gazetecisi Ödülü’ne değer görüldü.

1993 yılında Altın Kitaplar Ödülü’nü aldı. Spor dalında Türk Spor Tarihi, Sporun Yapısal Analizi, Beşiktaş, Fenerbahçe, Atatürk’ün Gençlik ve Spor Politikası gibi kitaplar yazdı. Türkiye’de ilk sesli kitabın yazarıdır. Çeşitli öğrenim kurumlarında öğretim üyeliği yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.

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#Ergun Hiçyılmaz#Ergun Hiçyılmaz Cenaze#Üsküdar

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