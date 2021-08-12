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Gündem
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Gazeteci Emre Erciş, Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralandı

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Gazeteci Emre Erciş, Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralandı

İstanbul Fatih'te silahlı saldırı sonucu yaralanan gazeteci Emre Erciş hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Erciş'e, Silivrikapı'daki evinin yakınında kendisine yaklaşan motosikletteki kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Erciş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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