Gazeteci Çetin Emeç, ölümünün 34’üncü yılında mezarı başında anılacak

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İstanbul Suadiye'deki evinin önünde 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gazeteci Çetin Emeç, ölümünün 34’üncü yılında Zincirlikuyu’daki mezarı başında saat 10.30’da törenle anılacak. Emeç için aynı akşam saat 20.30’da Caddebostan Kültür Merkezi’nde Davran Tiyatrosu ‘Samanyolu’nu Bilir misiniz?’ adli oyununu Çetin Emeç’in anısına sahneleyecek.
1 Mart 2024 Cuma akşamı da İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi’nde “Çetin Emeç’i Anma” konseri düzenlemişti. Konserin solisti, flüt sanatçısı Bülent Evcil’di.