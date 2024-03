Gazeteci Çetin Emeç anıldı

Melihcan ÇALIŞKAN - Emre Can URAN / İSTANBUL (DHA)

Çetin Emeç'in Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anmaya eşi Bilge Emeç, oğlu Mehmet Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, torunu Selin Birol, damadı Özalp Birol, gelini Lale Emeç ile eski çalışma arkadaşları gazeteciler Doğan Hızlan, Oktay Ekşi, Ertuğ Karakullukçu, Celal Korkut, Sedat Ergin, Kemal Koçak, Abbas Güçlü, Şekip Gümüşkanatlı, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş katıldı. Emeç’in mezarı başında dualar edildi, anma konuşmaları gerçekleştirildi.

"HER SENE DAHA BÜYÜK BİR ACIYLA ANIYORUZ"

Hürriyet Gazetesi Yayın Danışmanı ve yazarı Doğan Hızlan, "Çetin, mesleğinin dürüstlüğü dışında; her şeyi doğrulayan, her şeyin doğrusuna inmek için her fedakarlığı yapan ve gözünü kırpmadan kendini atan biriydi.

Onu anarken müziğe olan bilgi ve sevgisini, sanata olan yakınlığını da belirtmek gerekir. Her sene daha büyük bir acıyla, başkalarına derin bir umursamazlıkla, onu anıyoruz. Dostları da basın tarihi de onu unutmayacak." dedi.

"ALÇAK BİR CİNAYET ŞEBEKESİ ONU ARAMIZDAN ALDI GÖTÜRDÜ"

Oktay Ekşi ise, "Çok sağlam bir Atatürkçü çok ileriye dönük amaçları olan ve hamleler yapan bir gazeteciydi. Gerçeğe bağlı, meslek arkadaşlarına ışık tutan bir gazeteciydi. Maalesef alçak bir cinayet şebekesi onu aramızdan aldı götürdü. Çetin'in huzurunda saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÜZERİNE KARANLIK ÇÖKMESİNİ İSTEYEN GÜÇLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ"

Ertuğ Karakullukçu da, “Gazeteci gözüyle baktığım zaman aradan 34 yıl geçmiş ailesinin yanında bizler de her sene buraya koşarak geliyor onu anıyoruz. Çetin Bey iyi insandı, iyi gazeteciydi. Yazı işlerinin namusuna, haberin namusuna, sahip çıkan bir insandı. Haber doğruysa ucu nereye dokunursa dokunsun; ister çok büyük bir iş adamına, ilan ya da reklam kaynağına, isterse bir politikacıya dokunsun Çetin Bey'in umrunda bile olmazdı. Dolayısıyla biz de rahatça her türlü haberi gerçek olması koşuluyla içimiz rahat bir şekilde yazabilirdik. Arkamızda bilirdik ki kapı gibi Çetin Bey duruyor. Çetin Bey öldürüldü. Niçin öldürüldü? Laisizme, cumhuriyetin temel ilkelerine çok bağlı bir insandı. Uğur Mumcu, Bedrettin Cömert, Ahmet Taner Kışlalı, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy niçin öldürüldüyse onun için öldürülmüştür. Türkiye'de cumhuriyet aydınlığından, laisizmin aydınlığından hoşlanmayan güçler tarafından Türkiye'nin üzerine karanlık çökmesini isteyen güçler tarafından öldürüldü. Çetin Emeç'ten bize ne kalmalı? Özgür gazetecilik sevdası, haberin namusu üzerinde titizlikle durmak kalmalı." şeklinde konuştu.

"SENELERDİR ACISINI HİSSEDİYORUM GELMEK İLK DEFA MÜMKÜN OLDU"

İngiltere'den Emeç’in kabrini ziyaret etmek için ilk kez geldiğini belirten Emeç'in dostu Cemal Güvenç ise, "Senelerdir acısını hissediyorum ilk defa gelmek mümkün oldu. Dün geldim ve yarın uçakla geri döneceğim. Çetin Ağabey'i çok gençlikten, gençliğinden tanırım. Hanımının ise manevi kardeşiyimdir. 1970'te gittim, 54 senedir İngiltere'deyim. Çetin Emeç gençliğinde, Ses Mecmuası'ndayken yanına gidip gelirdim. Basın dünyasının büyük bir kaybı. İlk gazeteciliği babasının gazetesinde makaleler yazarak başlamıştı. Çok eski bir dostluğumuz vardı." dedi.

SİNAN ERCAN MEZARI BAŞINDA ANILDI

Emeç'e düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden şoförü Sinan Ercan da Karacaahmet Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.