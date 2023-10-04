Gazete kupürlü mesaja 2 ay uzaklaştırma

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Kargo içerisinden çıkan gazete kupüründeki notta, “Meşhur rampa, garajın orda ben rampadan aşağıya inerken biri seslenince, sen birden kadrajıma girdin. Orada ne oldu? Bu arada size son romanımı hediye etmek istedim, umarım beğenirsin” şeklinde bir cümle geçiyordu. Bu notun üzerine B.Ü. de emniyete giderek yazarlık ve çevirmenlik de yapan M.L. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan şikâyetçi oldu. M.L. hakkında soruşturma başlatılırken B.Ü. aile mahkemesine başvurarak 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdı.

‘YAZAR OLDUĞUNU SÖYLEMEK İSTEDİ’

Karara itiraz eden M.L. taciz suçlamasını reddetti. Şikâyete konu gazete kupüründe suç olarak nitelendirilebilecek hiçbir sözün yer almadığının anlatıldığı itiraz dilekçesinde, “Müvekkil, kendisinin bir bulaşıkçı olmadığını, yazar olduğunu ve son romanını hediye etmek istediğini B.Ü.’ye belirtip hoşluk yapmak istemiştir” denildi. Ancak mahkeme verilen kararın yerinde olduğu gerekçesiyle M.L.’nin itirazını reddetti.