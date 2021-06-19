Berkin Elvan davasında 16 yıl 8 ay

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya polis Fatih D. SEGBİS’le katıldı. Anne Gülsüm Elvan, “Bu torpil dediğiniz şey, bu kız kaçıran yıllarca çocukların oyun oynadığı, bayramlarda ayaklarımızın altında patlattığı şey. ‘Anne kız kaçıran alacağım, havai fişekli eğlence yapacağız’ dedi. 5 lira verdim. Ekmek arası döner, ayran alacak, bir de kız kaçıran. Kaç tane torpil alabilir ki? Hadi diyelim attı. Çocuğumu öldürmeyecekti. Taş atsa bile onu yakalayıp getirecekti” dedi.

BENZERLİKLE BURADAYIM

Son savunması sorulan polis Fatih D. ise suçlamayı kabul etmedi. Fatih D., “Yüzde 30 benzerlik üzerine ‘bu kişi vurdu’ diyerek beni sanık koltuğuna oturttular” dedi. Mahkeme, Fatih D.’yi 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Tutuklanmayan Fatih D. hakkında yurtdışına çıkış yasağı konuldu.

Anne Gülsüm Elvan, “Çocuğumun her kilosuna 1 yıl ceza verdiler” dedi. Berkin Elvan, 269 gün sonra hayatını kaybettiğinde 16 kiloya düşmüştü.

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