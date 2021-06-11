Gaz fişeğini atan polis 2028’e kadar aranacak

Savcılık kararında, Emniyetten şüpheli polisin “çok sıkı araştırılması” da istedi. Başnamlı’nın açtığı tazminat davası da bu nedenle reddedildi. Danıştay’ın oy çokluğuyla onadığı karara bir üye, “Polis yaraladı, tazminat ödenmeli” diyerek itiraz etti. Başnamlı, avukatı Saliha Şahin aracılığıyla İçişleri Bakanlığı aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle Ankara 10. İdare Mahkemesi’ne dava açmıştı. Mahkeme ise, “davacıda meydana gelen zararın kaynağının idari bir eylem olduğuna yönelik dosyada somut, açık, şüpheden uzak ve net bir delil olmadığından davacının maddi ve manevi tazminat isteminin reddi gerekir” demişti.

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