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Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı durakları netlik kazandı. İstanbul 3. havalimanına şehir merkezinden ulaşımı sağlamak için inşaa edilen Gayrettepe-YHL-Halkalı metro hattının 1. etabı tamamlanarak test sürüşüne başladı. Peki, Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı durakları hangileri? İşte, o detaylar
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Gayrettepe İstanbul Havalimanı metro hattı durakları netlik kazandı. Buna göre hat şu şekilde çalışacak;
Gayrettepe
Kağıthane
Hasdal
Kemerburgaz
Göktürk
İhsaniye
İstanbul Havalimanı 2
İstanbul Havalimanı 1
İstanbul Havalimanı 3
Hat tamamlandığında;
Gayrettepe istasyonunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı ve metrobüs işletmesi ile entegre olacak.