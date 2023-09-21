'Gaybubet evi'ne operasyon: 13 FETÖ şüphelisi gözaltında

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, firari FETÖ/PDY mensuplarının yakalanmalarına yönelik çalışma yürütüldü. Yakalanmamak için talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek 'gaybubet evi' olarak adlandırılan hücre evlerinde barındıkları tespit edilen, kamu görevinden ihraç edilmiş şüpheli, sanık ve hükümlü durumundaki 16 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 FETÖ üyesi gözaltına alındı, firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.