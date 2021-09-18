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Gaybubet evinde yakalanmıştı! 'Şikede kumpas' davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu tutuklandı

#Gaybubet Evi#Cemalettin Mutlu#Şikede Kumpas
Gaybubet evinde yakalanmıştı Şikede kumpas davasının firari sanığı Cemalettin Mutlu tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Eyüpsultan'daki bir gaybubet evinde yakalanan ve “Şikede kumpas” davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu tutuklandı.

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(AA) Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün firari mensuplarının yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Eyüpsultan’daki bir gaybubet evine düzenlenen operasyonda, örgütün avukatlar yapılanmasında yer alan firari avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu yakalandı.

Adreste yapılan aramada, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şikede kumpas davasının firari sanığı olan Cemalettin Mutlu'nun, FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilen “Askeri Casusluk, Fuhuş ve Şantaj, Poyrazköy, Amirallere Suikast” gibi kumpas soruşturmalarında yer alan Mutlu Ekizoğlu, Nazmi Ardıç, Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu birçok emniyet mensubunun bir dönem avukatlığını yaptığı tespit edildi.

Veli Mutlu'nun ise Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince arandığı ve halen FETÖ güncel yapılanmasında öğrenci faaliyetlerinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü kaydedildi.

Avukat Cemalettin Mutlu ile kardeşi Veli Mutlu, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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#Gaybubet Evi#Cemalettin Mutlu#Şikede Kumpas