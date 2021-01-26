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Gündem
Vedat BAYRAKTAR / İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 26.01.2021 - 10:35 | Son Güncelleme:

Gasp ettikleri otomobile benzin yerine mazot koyunca...

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Gasp ettikleri otomobile benzin yerine mazot koyunca...
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İstanbul Sultangazi'de 3 kişi iddiaya göre, bıçak tehdidiyle sürücüsünü indirdikleri otomobili gasp etti. Şüpheliler, yakıtı biten otomobile benzin yerine mazot koyunca yolda kaldılar. Gaspçılar, çağırdıkları çekiciyle otomobili götürdüler.

Olay, geçtiğimiz günlerde Sultangazi'de yaşandı. İddiaya göre kimliği belirsiz 3 kişi, bıçak gösterip tehdit ettikleri sürücü Enis Taşkıran'ı otomobilinden indirdi. Şüpheliler, gasp ettikleri otomobile binerek hızlıca kaçtı. Bir süre sonra yakıtı biten otomobile şüpheliler otoparka çekti. Otopark görevlisinin iddiasına göre şüpheliler otomobile benzin yerine mazot koydu. Hareket etmeyince de çağırdıkları çekici ile otomobili götürdüler. Otomobilin çekici götürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

"YANLIŞLIKLA MOZOT KOYDULAR SONRA ÇEKİCİ ÇAĞIRDILAR"

Otomobili gasp edilen Enis Taşkıran, "Benim aracımı Sultangazi'de bıçakla zorla çalarak götürdüler. Aracıma benzini bitince Fındıkzade tarafında yanlışlıkla mazot koydular. Sonra çekici çağırıp alıp götürüyorlar. Şikayetçi oldum hiçbir şey çıkmadı. Ne hırsızlar, ne aracım ortada. Yanlış yakıt koydukları için otoparka çekip çekici çağırıyorlar. Aracımın Bursa tarafına götürüldüğünü öğrendim" dedi.

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