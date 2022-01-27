Gasp ettikleri 16 kilo altın toprak altından çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ece Erkenden yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağımEce Erken'den yürek yakan sözler: Nasıl dayanacağım!#Ece Erken
Katliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldiKatliam haberine uyandılar... Nefes kesen operasyondan ilk görüntüler geldi#Ukrayna
En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınızEn güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?#Koronavirüs Aşısı
Şafak Mahmutyazıcıoğlunun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı 3 firari aranıyor...Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği saldıraya ilişkin 2 zanlı yakalandı! 3 firari aranıyor...#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyorİstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Motosiklet ve kurye yasağı kalkıyor#Istanbul
Türkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan vedaTürkan Şoray ayakta durmakta zorluk çekti... Ağlatan veda!#Fatma Girik
23 yıllık bekleyiş Polisin yapamadığını biz yapacağız23 yıllık bekleyiş! 'Polisin yapamadığını biz yapacağız'#HAMBURG
Prof. Dr. Orhan Şen tarih verdi Marmaraya yeniden kar geliyorProf. Dr. Orhan Şen tarih verdi! Marmara'ya yeniden kar geliyor#Meteoroloji
İstanbulda karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdiİstanbul'da karda mahsur kalan İsrailli hahamı jandarma kurtardı... Haham geceyi camide geçirdi#İstanbul
Ali Koçun yaptıkları çok ağrıma gitti'Ali Koç'un yaptıkları çok ağrıma gitti'#Aykut Kocaman
Tüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldiTüm dünya geri sayıma geçmişti... Tam bitti derken kötü haber geldi#Kovid Aşısı
Okan Kocuk için flaş takas formülü 3 isim birden...Okan Kocuk için flaş takas formülü! 3 isim birden...#Transfer
Fazla para gitmesin diye Kraliçenin saçları yokFazla para gitmesin diye! Kraliçe'nin saçları yok!#Kraliçe Elizabeth
Dev bankadan Türkiye değerlendirmesi Kur korumalı TL vadeli mevduata övgüDev bankadan Türkiye değerlendirmesi! Kur korumalı TL vadeli mevduata övgü#Türkiye
Ünlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattıÜnlü oyuncu o fotoğrafta oğlundan daha genç görünmesinin sırrını anlattı#Jaclyn Smith
HABERLERGündem Haberleri

Gasp ettikleri 16 kilo altın toprak altından çıktı

#Altın#Gasp#Muğla
Gasp ettikleri 16 kilo altın toprak altından çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde kuyumcu kuryesi aracındaki 16 kilo altını gasp eden şüpheliler jandarma tarafından kurulan özel ekibin 865 saatlik güvenlik kamera kaydı incelemesi sonrası yakalandı. 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken çuvalla toprağa gömülen altın bulunarak sahibine teslim edildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Milas Korucuk mevkiinde seyir halinde olan kuyumcu toptancısına ait kurye aracı, kimliği belirsiz kişiler tarafından çakarlı bir araç ile durduruldu. Araç içerisindeki iki şahıs silahla darp edildikten sonra elleri ve ayakları kelepçe ile bağlanarak etkisiz hale getirildi.

Gasp ettikleri 16 kilo altın toprak altından çıktı

Zanlılar, araç içindeki yaklaşık 16 kilogram altını ve kuyumcu kuryesinin kullandığı aracı gasp ederek olay yerinden kaçtı. İhbarı alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı, şüphelilerin tespiti ve gasp edilen altın ve aracın bulunması amacıyla Milas İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve İstihbarat birimlerinden özel bir ekip kurdu. Olay yeri ve çevresinde araştırma ve incelemelere başlayan jandarma 865 saatlik güvenlik kamerası ve bin 346 adet aracın geçişini inceledi. 8 günlük araştırma sonucunda şüphelilerin M.A., K.K. ve E.B. isimli şahıslar olduğu ve olay sonrası İzmir’e kaçtıkları tespit edildi.

Haberin Devamı

Gasp ettikleri 16 kilo altın toprak altından çıktı

Şüphelilerin ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında toplamda 6 adreste eş zamanlı yapılan aramada olayda kullandıkları suç unsurlarına el konuldu. Kuyumcu kuryesinden çalınan 16 kilogram altın çuvalla birlikte toprağa gömülü vaziyette bulunarak sahibine teslim edildi. Yürütülen soruşturma sonucunda gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın#Gasp#Muğla

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA

BAKMADAN GEÇME!

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız

En güçlü Covid-19 aşısından 6 kat daha güçlü... İyi bir habere hazır mısınız?

#Koronavirüs Aşısı
Bilim insanlarından ürkütücü keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor

Bilim insanlarından 'ürkütücü' keşif... 18 dakikada bir sinyal geliyor!

#Uzay
Almanyanın teklifi Ukraynayı çıldırttı Şaka mı bu

Almanya'nın teklifi Ukrayna'yı çıldırttı! Şaka mı bu?

#ALMANYA