Gasp dehşeti

Gaspçılardan biri önünde yürüdüğü kurbanının yüzüne aniden dönerek yumruk attı, iki arkadaşı da arkadan saldırdı. Arada kalan adam mücadele ederek çantasını bırakmadı. Etraftakilerin de müdahalesiyle gaspçılar çantayı alamadan kaçtı. Gaspçıların saldırdığı kişi Türkmenistan ile Türkiye arasında ticaret yapan Dury Murat H.’ydi. Şikâyetçi olan Dury Murat H. yaşananları Hürriyet’e şöyle anlattı: “Nisan ayında bir arkadaşım yine aynı bölgede gasp edildi. 250 bin dolarını aldılar. Bu olayın ardından oradaki ofisimi taşıdım. Pek tekin yerler olmadığını biliyordum. Olay günü acil bir görüşmem olduğu için eski ofisime gittim. Çantamda 30 bin dolar para vardı.

CADDEDEN YÜRÜDÜM AMA...

Asla ara sokağa girmeden anacaddeden yürümeye çalıştım ama burada saldırdılar. Arkadaşıma da aynı yöntemle saldırmışlardı. Muhtemelen aynı kişiler bunlar. Saldırganları tanımıyorum ama yüzleri açıktı. Yabancı uyruklu olduklarını tahmin ediyorum. Daha önce karşılaşmamıştık.”





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