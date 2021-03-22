Garajda rafineri

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri piyasada ‘10 numara’ olarak adlandırılan atık yağdan üretilmiş akaryakıtın peşine düştü. İstanbul çapındaki tamirhaneler, sanayi sitelerinden bilgi toplandı. Sancaktepe’deki bir TIR garajında 10 numara yağ üretildiği tespit edildi.

60 BİN LİTRE ÇIKTI

A.B.’nin sahibi olduğu garaja operasyon yapan jandarma ekipleri mini bir rafineriyle karşılaştı. Atık yağların kaynatıldığı tanklar, karıştırıldığı asit tankları, elde edilen yakıtın aktarılması için kullanılan pompalar ve depolandığı varillere el koyuldu. Garajdan 60 bin litre 10 numara yağ ele geçirildi.

396 BİN TL CEZA

Garajı mühürlenen A.B.’ye, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri çevreye zarar verdiği gerekçesiyle 396 bin TL para cezası kesti.

ONLARCA KİŞİ BU YÜZDEN ÖLDÜ

Türkiye 10 numara yağ ismiyle ilk olarak 8 Haziran 2012’de Görele’de yanan bir yolcu otobüsünün ardından tanıştı. Otobüsü bir anda saran alevler 9 yolcunun ölümüne, 33 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Daha sonra peş peşe otobüs yangını haberleri gelmeye başladı. 13 Mart 2018’da Gürcistan plakalı TIR’a arkadan çarpan otobüste yangın çıktı. Bir anda tüm otobüsü saran alevler nedeniyle 11 yolcu hayatını kaybetti, 21 kişi de ağır yaralandı. 2 Ağustos 2019’da Balıkesir’de bir yolcu otobüsünde çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı. Her olayla baş şüpheli ucuz olduğu için depolara doldurulan 10 numara yağ oldu. Çok sıkı denetimle otobüslerde kullanımının önüne geçilse de, 10 numara yağın halen kamyon, kamyonet gibi araçlarda kullanımı yoğun olarak devam ediyor.

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