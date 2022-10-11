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Gar katliamına hüzünlü anma

Güncelleme Tarihi:

#DEAŞ#Ankara#Canlı Bomba
Gar katliamına hüzünlü anma
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 07:00

Terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın, 10 Ekim 2015’te Ankara Garı önünde düzenlediği terör saldırısında ölen 103 kişi, katliamın 7’nci yıldönümünde anıldı.

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Anma töreninde 103 kişinin aileleri ve yakınları, yaralananlar, emek ve demokrasi örgütü temsilcileri, 10 Ekim kurbanlarının fotoğraflarıyla yürüdü. Grup, “10 Ekim katliamını unutturmayacağız” yazılı pankartlar da açtı. Saldırıda katledilen 103 kişinin ismi okundu, kalabalık her ismin ardından “Yaşıyor” diye haykırdı. Ardından katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’te saygı duruşuna geçildi. Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtı’na kırmızı karanfil konuldu. Anma için gar önüne gelmek isteyen öğrenci ve vatandaşları ise polis engelledi. Anmaya çok sayıda milletvekili ve meslek örgütü temsilcisi de katıldı.

Gar katliamına hüzünlü anma

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#DEAŞ#Ankara#Canlı Bomba

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