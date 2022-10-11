Gar katliamına hüzünlü anma

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Anma töreninde 103 kişinin aileleri ve yakınları, yaralananlar, emek ve demokrasi örgütü temsilcileri, 10 Ekim kurbanlarının fotoğraflarıyla yürüdü. Grup, “10 Ekim katliamını unutturmayacağız” yazılı pankartlar da açtı. Saldırıda katledilen 103 kişinin ismi okundu, kalabalık her ismin ardından “Yaşıyor” diye haykırdı. Ardından katliamın gerçekleştiği saat olan 10.04’te saygı duruşuna geçildi. Yakınlarını kaybedenler tarafından 10 Ekim Anıtı’na kırmızı karanfil konuldu. Anma için gar önüne gelmek isteyen öğrenci ve vatandaşları ise polis engelledi. Anmaya çok sayıda milletvekili ve meslek örgütü temsilcisi de katıldı.