Gar katliamı davasında birleştirme kararı

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Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce, 19'u tutuklu 36 sanığın yargılandığı davada Ağustos 2018 tarihinde karar verildi. Mahkeme heyeti, sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'u 'anayasal düzeni ihlal' suçundan 1'er, '100 kişiyi kasten öldürme' suçundan da 100'er kez olmak üzere toplam 101'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı. Bu sanıklar 20'si çocuk 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan da ayrı ayrı 10 bin 557'şer kez hapisle cezalandırıldı. Sanıklardan Yakup Şahin, Hüseyin Tunç, Abdülmubtalip Demir, Metin Akaltın ayrıca 'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak' suçundan da 10 yıl hapis cezası aldı.

YARGITAY DOSYAYI KISMEN BOZDU

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Yargıtay, sanıklara verilen bu cezaları onarken, saldırıdan sonra yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren Mustafa Budak yönünden de saldırıdan sorumlu tutulan sanıklar Abdülmubtalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakub Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Hacı Ali Durmaz ve Hüseyin Tunç'un öldürmeden cezalandırılması gerektiğine hükmetti. Yargıtay ayrıca olaydan sonra yaralanan 10 kişinin patlamadan kaynaklı yaralanıp yaralanmadıklarının net olmadığı bu nedenle bu kişiler yönünden verilen cezaların yeniden değerlendirilmesini; ayrıca yöneticilikten hüküm kurulan sanık Erman Ekici yönünden ‘Anayasal düzeni ihlal’ ve ‘kasten öldürme’ suçundan da suç duyurusunda bulunulması gerektiğine hükmederek, kararı kısmen bozdu.

BİRLEŞTİRME KARARI

Bozma sonrası 9 sanığın yargılanmasına Ankara 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile müşteki avukatlarına söz veren mahkeme, bu davanın ana davadan ayrılan sanık Erman Ekici ile 16 firari sanığın yargılandığı dava ile birleştirilmesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme eksik evrakların giderilmesine hükmederek, duruşmayı erteledi.