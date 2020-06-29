Ganalı üniversite öğrencisi denizde boğuldu

Edinilen bilgiye göre; Gana’dan Bandırma’ya okumaya gelen Onyedi Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Hussein S. (24), kendisi de dahil yüzme bilmedikleri öğrenilen 4 arkadaşı ile birlikte serinlemek için Erdek Kastri mevkiinde özel bir plajda denize girdi. Bir süre sonra kıyıdan çok fazla uzaklaşan Hussein S. aniden suda çırpınmaya başladı. Kıyıdaki vatandaşlarca 112 Acil Sağlık ekibine yapılan ihbarın ardından, talihsiz genç vatandaşlarca sudan çıkarılarak kıyıda bekleyen 112 Acil doktorlarına teslim edildi. İlk müdahalede yaşama döndürülen Ganalı öğrenci, tedavisi devam etmek üzere kaldırıldığı Bandırma Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ganalı öğrenci ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Erdek Cumhuriyet Savcılığı boğulma olayı ile ilgili inceleme başlattı. Yaşamını kaybeden öğrenci Gana vatandaşı olduğu için Türkiye’deki Gana Büyükelçiliği’ne bilgi verildi.