Gamze Açar otelin beşinci katından düşüp ölmüştü… Adli tıp raporu çıktı

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Gamze Açar, 7 Kasım 2020'de internette gördüğü iş ilanı üzerine Rıza Doğan ile irtibata geçip, iş görüşmesi için Kızılcahamam ilçesinde, odaları devre mülk olarak kiralanan termal otele gitti. Açar, aynı gün sabaha karşı, kaldığı 5'inci kattaki odanın balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Açar'ın otelde görüştüğü ve kendilerini devre mülk şirketi çalışanları olarak tanıtan 5 kişiden Rıza Doğan, Mehmet Doğan, Mustafa Emre Demiral ve Emre Eker tutuklandı; Hüseyin Emre Gürgen ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 5 sanık hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu ve 63'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Batı Adliyesi 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki celsesinde sanıklardan Mehmet Doğan ve Emre Eker de adli kontrolle serbest kaldı.



Açar ailesinin avukatı Ali Fatih Çetin'in talebi üzerinde mahkeme, Gamze Açar'ın vücudunda oluşan kırık, ekimoz ve morlukların düşme öncesine mi ait olduğu, öncesine ait ise ne kadar süre öncesine ait olduğu ve Gamze Açar'ın kendisinin mi atladığı, başkası tarafından mı atıldığı ya da kaza sonucu mu düştüğü yönünde Adli Tıp Kurumu'nun tespitte bulunmasını istedi.

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