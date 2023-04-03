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‘Game of Drones’ Pakistan’ın Akıncı’sı

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#Pakistan#Akıncı#TİHA
‘Game of Drones’ Pakistan’ın Akıncı’sı
Eyüp Serbest
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2023 07:00

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye’den satın aldığı 7 adet Bayraktar Akıncı TİHA’dan ilki teslim edildi.

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Pakistan, geçtiğimiz yıl BAYKAR’da eğitim alan Pakistanlı TİHA pilotları için özel bir peç de tasarladı. Pakistanlı pilotların kollarına takacakları peç Türkiye-Pakistan kardeşliğine vurgu yapıyor.

‘Game of Drones’ Pakistan’ın Akıncı’sı

Savunma haberleri veren MilDefin.com’da yer alan habere göre, peçte Türkiye’ye de yer verilirken halen Hindistan kontrolünde bulunan Keşmir, Pakistan toprağı olarak gösterildi. Bayrak renklerine atıfla Pakistan yeşil, Türkiye ise kırmızı renkle haritada gösterilirken, iki ülke haritaları arasına büyük bir ay yıldız yerleştirildi.

‘Game of Drones’ Pakistan’ın Akıncı’sı

Pakistan Hava Kuvvetleri’ne Akıncı TİHA’ların ilki teslim edildi.

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Peçin ana sloganı, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinden hareketle Game of Drones (Dron Oyunları) olarak belirlendi. Yine aynı dizinin etkili repliklerinden “Fear cuts deeper than swords” (Korku kılıçtan daha derin keser) sözü de peçte kendine yer buldu.

‘Game of Drones’ Pakistan’ın Akıncı’sı

BEŞ ÜLKEYE İHRAÇ EDİLDİ

Akıncı’yı halen Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Hava Kuvvetleri’nin yanı sıra Türk Kara Kuvvetleri de etkin olarak kullanıyor. Akıncı şu ana kadar Pakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan dahil beş ülkeye ihraç edildi. Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı;Göktuğ havadan havaya füze, minyatür bomba, SOM seyir füzesi, Mikro Akıllı Mühimmat ve Cirit füzelerini taşıyabiliyor.

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#Pakistan#Akıncı#TİHA

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